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Nurettin Canikli’den ikinci çeyrek büyüme rakamlarını eleştirenlere tepki

AK Parti Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 9,9 gibi bir daralma yaşanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Canikli, 'bugün % 9.9’luk daralmayı eleştirmelerini anlamak mümkün değil. Eğer, pandemi tedbirleri onların istediği gibi uygulanmış olsaydı ekonomideki daralma en az % 50 olurdu.' dedi.

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Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte 9,9 oranında daraldı. Bu daralmada koronavirüs salgını ve salgın nedeniyle alınan tedbirler en büyük etken oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Nurettin Canikli, ikinci çeyrek büyüme rakamları ile ilgili açıklamalar yaptı. Canikli, 9,9'luk küçülmeyi eleştirenlere tepki gösterdi.

Canikli'nin değerlendirmesinin tamamı şu şekilde;

İkinci çeyrekteki 9.9’luk daralma beklenen bir sonuçtu. Pandeminin en kritik sürecinde alınan ve ekonomik faaliyetleri kısıtlayan tedbirlerin doğal yansıması. Zaten 2020’nin tamamı için Türkiye ekonomisinin % 3.6 ile % 5 arasında daralma yaşayacağı tahmin ediliyordu.

'% 9.9’luk daralmayı eleştirmelerini anlamak mümkün değil'

En ilginç olanı o dönemde tüm Türkiye’de koro halinde sokağa çıkma yasağını ve olağanüstü hal ilan edilmesini savunanların bugün % 9.9’luk daralmayı eleştirmelerini anlamak mümkün değil.

Eğer, pandemi tedbirleri onların istediği gibi uygulanmış olsaydı ekonomideki daralma en az % 50 olurdu.

'Edep yahu...'

Hem ekonomik faaliyetler tamamen durdurulmadığı gerekçesiyle pandemiyle etkin mücadele edilmediğini söyleyeceksin, eleştireceksin, hem de 9.9 luk daralma için ekonomi yönetimine saldıracaksın. Ne yaman çelişkidir bu. Edep yahu...

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