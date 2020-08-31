Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu

Lüksemburglu dolar milyarderi ve yatırımcı Gerard Lopez'in satın almasıyla birlikte transferde uçuşa geçen Boavista, gözünü Galatasaray'dan Sofiane Feghouli'ye dikti. Portekiz ekibinin önümüzdeki günlerde sarı kırmızılılarla temasa geçeceği vurgulandı.

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Fransa temsilcisi Lille'in de sahibi olan Lüksemburglu dolar milyarderi Gerard Lopez'in satın almasıyla birlikte transfer bütçesini artıran ve transferde gözünü yıldız isimlere çeviren Portekiz takımlarından Boavista, Galatasaray'dan Sofiane Feghouli'ye kanca attı.

A Bola'da yer alan habere göre; orta sahaya eski Real Madrid ve Manchester City oyuncusu Javi Garcia ile birlikte Boca Juniors'tan Seba Perez'i kadrosuna katan Boavista, gözünü Sofiane Feghouli için harekete geçecek. Ekip, önümüzdeki günlerde Galatasaray ile temas kuracak.

MAAŞI 4 MİLYON EURO

Haberin detayında, Feghouli'nin yıllık maaşının 4 milyon euro civarında olduğu vurgusu da yapıldı.

MAAŞINDA İNDİRİM YAPMIŞTI

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Fernando Muslera ile birlikte takımda en yüksek ücrete sahip isimlerden biri olan Sofiane Feghouli, yönetimin indirim talebini kabul etti.

Yıllık 3.8 milyon euro kazanan Cezayirli yıldız, 600 bin euro indirimi kabul etti ve yeni sezonda 3.2 milyon euro'ya oynayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasından yana olduğu Feghouli, yeni sezonda Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olmaya devam edecek.

83 LİG MAÇINDA 40 GOLE ETKİ

Galatasaray'ın 2017 yazında 4.25 milyon euro bonservisle transfer ettiği 30 yaşındaki Feghouli, Süper Lig'de 83 maça çıktı ve 21 gol atıp 19 asist yaptı.