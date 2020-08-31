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Düzce'de kazayla oğlunun ölümüne neden oldu son görüntüleri yürek dağladı

Demirören Haber Ajansı

DÜZCE'de Cüneyt Kazancı, hafriyat işi yaptığı şantiyede, kamyonuyla geri manevra yaparken oğlu Hamza Kazancı’yı ezerek ölümüne neden oldu. 6 yaşındaki oğul ile babadan kalan son görüntüler yürek dağladı.

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Kaza, dün Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Hafriyat işleri yapan şirketi bulunan Cüneyt Kazancı, bir inşaat şantiyesinde 81 ABD 735 plakalı kamyonuyla geri manevra yapmak istedi. Ancak aynı anlarda babasının kullandığı kamyona doğru koşan oğlu Hamza, ezildi. Durumu fark eden baba, hemen oğlunu alıp kamyonuyla hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Hamza, yolda hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren babayı sakinleştirmek mümkün olmadı. 

Hamza, Çilimli Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verilirken baba ile oğlunun son görüntüleri yürek dağladı. Baba Kazancı ile oğlunun, daha önce çekilen görüntüleri, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Video sonunda oğlunu öpüp, kokluyor

Videoda, birlikte seyahat eden baba ve oğlu, 'Haber gelmiyor yardan' şarkısını söylüyor. Şarkının sonunda ise baba oğlunu doyasıya öpüp, kokluyor.

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