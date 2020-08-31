Ünlü oyuncu Mehtap Anıl 80 yaşında öldü! Anıl nereliydi eşi ve çocukları

'Mahallenin Muhtarları', 'Hanımın Çiftliği', 'Merhamet' ve 'Veda Türküsü' adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından hangi dizilerde oynadığı merak konusu oldu.