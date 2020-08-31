Adana'da evde ölü bulunan şahıs pencereden vinçle çıkarıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, evinde ölü bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunan şahsın cesedi, aşırı şişmesi nedeniyle evin sökülen penceresinden vinç yardımı ile çıkarıldı.Abone ol
ADANA'nın Kozan ilçesi Aslanpaşa Mahallesi İlikçikuyu Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'ın (52) evinden kötü kokular geldiğini fark eden çevredeki esnaf, durumu 112'ye bildirdi. Eve gelen ekipler, Tatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Edinilen bilgiye göre; 3 gün önce öldüğü tahmin edilen Tatar'ın cansız bedeninin aşırı şişmesi nedeniyle itfaiye ekipleri vinç çağırdı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunan Tatar'ın cenazesi, evin penceresinin sökülmesinin ardından özel vinçle 7 saat sonra çıkarıldı.
Ebubekir Tatar’ın cenazesi defnedilirken; apartman ve ev dezenfekte edildi.