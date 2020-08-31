BIST 1.078
DOLAR 7,36
EURO 8,79
ALTIN 465,91
HABER /  GÜNCEL

Giresun şehidi Uzman Çavuş Aykut Variyenli toprağa verildi

Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Abone ol

Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Babaevinde helallik alındı

Ordu Giresun Havaalanı'ndan askeri uçakla Kayseri'ye getirilen şehidin naaşı, buradan kara yoluyla cenaze töreninin yapılacağı Tufanbeyli ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi'ne götürüldü.

İlk olarak babaevinde "helallik" alınan şehidin cenazesi, daha sonra mahalle mezarlığına getirildi.

Kardeşi resmi tören kıyafetiyle cenazeye katıldı

Buradaki törene şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin babası Ali ile annesi Nilüfer Variyenli'yi yakınları teskin etmeye çalışırken, şehidin kendisi gibi asker olan kardeşi Jandarma Üstçavuş Ahmet Variyenli de cenaze törenine resmi tören kıyafetiyle katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Aykut Variyenli'nin naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Giresun'da! '50 bin liraya kadar olan zararları hibeyle karşılanacak'
Melih Gökçek, videoyu görünce çılgına döndü! Bu şerefsizi bilen adresini yazsın
Bilim Kurulu Üyesi Yeşim Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
İzmir'de konvoy sözde yasak! Minik Neriman'ı havaya ateş ederek bu hale getirdiler!
Gemi komutanlarına 'vur emri' yetkisi verildi! Eski İstihbarat Daire Başkanı'ndan olay ifadeler
Düğünlerde alınan yeni koronavirüs tedbirleri yürürlüğe girdi
ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de kazayla oğlunun ölümüne neden oldu son görüntüleri yürek dağladı
Koronavirüs kurallarını hiçe saydılar! Bodrum’un en ünlü mekanları teker teker mühürlendi
Denizli’de son bir hafta içerisinde rekor trafik cezası
Suudilerden Mesut Özil'e dudak uçuklatan teklif!
Irak Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda malzeme ele geçirildi
Koronavirüsü sivrisinek spreyindeki Citriodiol maddesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Yorumlar