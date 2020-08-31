Kai Havertz rekorla Chelsea'ye transfer oluyor

Chelsea, yeni sezon öncesi kadrosunu Kai Havertz ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Maviler, 72 milyon sterlinlik (80 milyon euro) kulüp rekoruyla Havertz'i Bayer Leverkusen'den transfer etmek için Alman ekibiyle anlaştı.

Abone ol

Chelsea, takımı bir isimle daha güçlendirecek. İngiliz The Guardigan gazetesi, Chelsea'nin transfer için kulübü Bayer Leverkusen ile anlaştığını yazdı. Buna göre Maviler, Alman oyuncu için Leverkusen'i 72 milyon sterlinlik bir teklifle ikna etti. Chelsea, Havertz'e ödediği rakamla bu yaz şimdilik 200 milyon sterlini kasasından çıkaracak. Son bir kaç haftadır Kai Havertz'in transferi için Chelsea'yle görüşmeler sürdüren Leverkusen, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun ayrılmak istemesinin ardından transfere izin verdi.

Alman ekibi ilk olarak 80 milyon euro'yu kasasına koyacak. Chelsea'nin önümüzdeki 5 yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda Leverkusen, 10 milyon euro daha alacak.

İmzalar resmen atılırsa Chelsea tarihinin transfer rekoru kırılacak. Chelsea, 2018'de Athletic Bilbao'dan Kepa Arrizabalaga'yı 71.6 milyon sterline renklerine katarak kulüp rekoru kırmıştı. Kepa, Chelsea tarihiyle birlikte dünya futbol tarihinin en pahalı kalecisi unvanını ele geçirmişti.

Havertz'in gelişinin ardından Frank Lampard'ın bu sezonki 6. transferi olacak. Chelsea, Hakim Ziyech'i 37, Timo Werner'i 47.5, Ben Chilwell'i ise 50 milyon sterline renklerine katmıştı. Thiago Silva ve Malang Sarr'ın bonservislerine ise para ödenmemişti.