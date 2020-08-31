Durdu Özpolat'tan Merdan Yanardağ'a; Televizyonu ve gazeteyi batırıp gitti

YURT Gazetesi sahibi CHP'li Durdu Özpolat, TELE 1'in patronu Merdan Yanardağ'ın kendisi hakkındaki sözlerine twitter üzerinden çok sert cevap verdi.

Abone ol

YURT Gazetesi, YURT TV ve Sokak TV'nin sahibi Durdu Özpolat'tan kendisi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt gecikmedi.

Durdu Özpolat'ın TELE 1’in patronu Merdan Yanardağ'ın Yurt gazetesi ve Yurt TV'de yaptıkları ve harcadığı paralarla ilgili anlattıkları gazeteci Cüneyt Özdemir’in “TELE 1’in arkasında kim var? Hangi para ile kuruldu?” sorularını sormasıyla yeniden gündem olmuştu.

Cüneyt Özdemir ile Merdan Yanardağ arasında bu soruların sorulmasıyla başlayan polemik, Yanardağ'ın Özdemir'e ve eski patronu Durdu Özpolat'a hakarete varan sözler sarf etmesiyle iyice alevlendi. Durdu Özpolat kendisi hakkında ortaya atılan iddialar sonrası Merdan Yanardağ'a cevap verdiği bir dizi tweet paylaştı. İşte Özpolat'ın o mesajları;

''Ben Durdu Özbolat, Merdan Yanardağ’ın bu akşamki sözlerine cevabımdır. Ben Yurt Gazetesi’ni evimi, otelimi, özel okulumu enerji hisselerimi satıp 25 milyon dolar harcayarak kurdum, kaynağım belli. Sen Tele 1’in kaynağı nedir onu açıkla.

Merdan Yanardağ televizyonu ve gazeteyi batırıp gitti

- Merdan Yanardağ televizyonu ve gazeteyi batırıp gitti, borçlarla boğuşan biz mi dolandırıcıyız yoksa batırdığı gazetenin arkasından “maaş gaspçısı” diye konuşanlar mı dolandırıcı?

Kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek’ten aldıkların mı?

- Tele 1’in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek’ten aldıkların mı? Barış TV’yi satarak aradan aldığın komisyonla Tele1’i kurdun, Barış TV’yi kime sattın?

- Yurt Gazetesi çalışanlarının maaşlarını kaynağım belli olduğu için ödeyemediğim zamanlar oldu ama borcumu hem çalışanlarıma hem piyasaya ödedim, ödemeye de devam ediyorum.

Merdan Yanardağ 80 öncesi sosyalist, 80 sonrası Kürtçü, Ergenekoncu

- Yurt Gazetesi’nde çalışan ve ne maaş aldıkları belli olan 210 personel vardı. Sen başkasının kesesiyle patronluk yaptın ama şu an her birine aylık 5 bin dolar verebiliyor musun? Ben bunu belgelerle ispat ederim, sen yalanlarını ispatlayabilir misin?

Merdan Yanardağ 80 öncesi sosyalist, 80 sonrası Kürtçü, Ergenekoncu, Hazirancı, FETÖ’cü… Bu nasıl çizgi?''