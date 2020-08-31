“İsimsizler Hareketi” adı altında Bakan Soylu'yu hedef alan organize Troll Hareketi

“İsimsizler Hareketi” adı altında provokasyon yapan grubun paylaşımlarıyla Bakan Süleyman Soylu'yu hedef alması dikkatlerden kaçmadı. Adeta organize bir troll hareketine dönüşen mesajlar her seferinde olduğu gibi Bakan Soylu'ya olan desteği daha da arttırdı.

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Terör örgütü DHKP-C’ye yakınlığı ile bilenen “İsimsizler Hareketi” adlı grup, TİP Milletvekili Barış Atay'ın çirkin ithamlarına okkalı bir cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.



Sosyal medyadan 3 gündür tehdit ve karalama kampanyası gerçekleştiren troller ağır hakaretler ve tehditlere varan içerikler paylaşıyor. Lakin sosyal medyadaki bu oyunu sıklıkla tekrarlayan troller Bakan Süleyman Soylu'ya olan büyük desteğin devam etmesine de engel olamıyor.

İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI: