Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Tarihinizi okuyun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'ndaki Balıkçılık Sezonu açılışına katıldı. Burada Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesajlar veren Erdoğan, "Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum" dedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Fransa, BAE ve Almanya gibi ülkelerin arkasına sığınarak Türkiye'ye meydan okuyan Yunanistan'a sert çıktı. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de korsanlığa ve haydutluğa asla izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Limanı'ndaki Balıkçılık Sezonu açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesajlar verdi. "Şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz" diyen Erdoğan, "Akdeniz ve Ege'de korsanlığa haydutluğa asla eyvallah etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'a sert çıktı: Tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum

Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'yi kimsenin Antalya sahillerine hapsedemeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum. Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.