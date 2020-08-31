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Sosyal medyada infial yaratan Kaan Altınok gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan hesabın yöneticisi olduğu belirlenen Süleyman Kaan Altınok'un Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi.

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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımıyla kendisinden aşure isteyen Büşra hemşire ve çalışma arkadaşlarına aşure yolladı. Başkan Yavaş'ın Büşra hemşire ile olan karşılıklı mesajlarını paylaşmasının ardından Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Büşra hemşireyi tehdit etti. Bu yazışma üzerine paylaşımını silen Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), söz konusu kişinin gözaltına alındığını ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. EGM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

Ankara Şehir Hastanesinde görevli Büşra hemşire, Twitter'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz? Teşekkür ederim" dedi.

Başkan Yavaş, "Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesinde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" ifadeleriyle Büşra hemşireye cevap verirken; hazırlanan aşureler de Ankara Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

Twitter'da bir kullanıcı, Başkan Yavaş'ın açıklamasını paylaşarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Büşra hemşirenin iş feshini sonlandırmasını istedi.

Kullanıcının bu paylaşımı sosyal medyada tepki toplarken, Büşra hemşire de hesabını silmek zorunda kaldı.

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