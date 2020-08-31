Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (31 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6370'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 270.133'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda 1.587 yeni hasta tespit edildiği bilgisini de verdi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 44 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1087 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1087 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 244 bin 926'ya yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, ağır hasta sayısı 961, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;