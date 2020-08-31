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HABER /  POLİTİKA

Türkiye'den PKK'lıları ağırlayan Rusya'ya çok sert tepki

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Konseyi mensubu grubun Rusya Federasyonu'nu ziyaretlerine ilişkin, "Rusya Federasyonu'ndan Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Konseyi unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu’na davet edilmesinin ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesinin kaygıyla karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada; PKK/YPG'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne kastettiği vurgulanarak, "PKK/YPG, izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle, fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye’nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere, Suriye’nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüdür" ifadeleri kullanıldı.

Astana formatında yapılan yüksek düzeyli toplantılar sonunda yapılan ortak açıklamalarda terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma taahhüdünün verildiği hatırlatılan açıklamada, "Nitekim, Astana garantörlerinin son olarak 25 Ağustos 2020 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen toplantı sonucu yapılan ortak açıklamada da gayrimeşru oluşumların bölücü gündemlerine karşı ortak tutum beyan edilmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada; Rusya'nın Astana formatındaki toplantılarda verilen taahhütlere uygun hareket etmesinin beklendiği bildirilerek şunlar kaydedildi:

"Rusya Federasyonu’ndan Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz. Bu konudaki tepkimiz, siyasi istişareler için Moskova’yı ziyaret etmekte olan Bakan Yardımcımız Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz tarafından da Rus makamlarına aktarılacaktır."

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