Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı su ürünleri av sezonu açılışında 1.7 milyon TL’ye bir kasa balık satın alan iş adamı Cemil Kazancı, “Öyle mi oldu. Ben ne aldığımın farkında değilim” dedi.

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2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Giresun’daki merkez balıkçı barınağında gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her yıl yapılan mezadı tekrarlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına geldi.

Sel magdurlarına destek için kıyasıya yarış

Bakan Pakdemirli, Giresun’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin ardından vatandaşlara destek olmak amacıyla bir kasa balığı satışa çıkardı. 10 bin TL ile başlayan mezatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteğiyle kıyasıya bir yarış yaşandı.

"Ben ne aldığımın farkında değilim"

Balıkçıların ve iş adamlarının bir kasa balığı almak için yarıştığı mezatta kazanan iş adamı Cemil Kazancı oldu. 1.7 milyon TL’ye bir kasa balığı satın alan iş adamı Kazancı, “Öyle mi? Ben ne aldığımın farkında değilim. Hayırlı olsun bu sektöre hizmet etmek gurur verici bir şey. Tabii amaç burada zorlu mücadele içerisinde olan arkadaşlara yardımcı olmak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen kalkan ve mersin balıklarını denize bıraktı.

Balıkçılarla telsiz görüşmesi

Eyüpoğlu Ahmet Reis Teknesi'ne binen Erdoğan, balıkçılarla telsiz görüşmesi yaparak, başarılı bir av sezonu diledi.

Bağlantı kuran balıkçılar ise "Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz, şerefler getirdiniz." diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Şeref bulduk. Ben de 'vira bismillah' diyerek inşallah bu sezon balığınız bol, bereketli olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, inşallah kazalardan belalardan muhafaza buyursun diyoruz. Ya Allah, bismillah." karşılığını verdi.

Diğer balıkçılarla da telsizden görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bol ve bereketli kazançlar diledi.

"100 ülkeye su ürünleri ihraç ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri ihracat rakamlarının yıldan yıla artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Üçte ikisi Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, şu an 100 ülkeye su ürünleri ihraç ediyoruz. 2023 senesi için belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefini hamdolsun planlanandan 4 yıl önce yakaladık. Yeni hedefimiz 2 milyar dolardır. Allah'ın yardımı, sizlerin de çabalarıyla bu rakamın üzerine çıkacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada bazı teknelerin üzerindeki pankartlarda Erdoğan'ın fotoğrafıyla "Reis aramızda, balıklar ağımızda", "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza yeni yasa için teşekkür ederiz. Yasa çıktı, balık çoğaldı." yazıları yer aldı.