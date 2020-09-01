BIST 1.079
DOLAR 7,34
EURO 8,80
ALTIN 469,49
HABER /  YEREL

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

Anadolu Ajansı

İstanbul merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 5 muvazzaf askerinde bulunduğu 76 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

59'u gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 30 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 5'i muvazzaf, 5'i emekli, 1'i istifa ederek ayrılan ve 65'i ihraç edilmiş 76 askeri personelden 59'unu gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 17 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bolu'da 70 bin TL yatırımla üretti 45 günde bir 20 bin TL kazanıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'ya neden saldırıyorlar biliyor musunuz? Hadi Özışık açıkladı
Sosyal medyada infial yaratan Kaan Altınok gözaltına alındı
Türkiye'den PKK'lıları ağırlayan Rusya'ya çok sert tepki
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (31 Ağustos 2020)
Merdan Yanardağ, TELE 1'i kurup nasıl medya patronu oldu?
Durdu Özpolat'tan Merdan Yanardağ'a; Televizyonu ve gazeteyi batırıp gitti
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da sulama kanalına düşmekten demir korkuluk kurtardı
Selçuk Üniversitesi bir ilki başardı! Korona aşısı projesi Dünya Sağlık Örgütü’nün listesine alındı!
Balıkesir için deprem uyarısı! Prof. Dr. Naci Görür: Gökçeyazı fayı büyük bir tehlike!
Kai Havertz rekorla Chelsea'ye transfer oluyor
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Yarın Cezayir'den çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor
Yorumlar 1 yorum