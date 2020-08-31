Bolu'da 70 bin TL yatırımla üretti 45 günde bir 20 bin TL kazanıyor

100 metrekarelik alanda yaklaşık 70 bin TL masrafla 45-60 günde 20 bin TL ciro elde edildiğini anlatan Demiral, "Alan olarak 100 metrekare bir alan gerekiyor. 50-60 bin TL civarı bir masrafla bu işe girebilirsiniz. Yaklaşık 70 bin TL'lik masrafla 45-50 gün civarında bir 20 bin TL ciro sağlanabilir. Bu mantarın çıkımına göre değişebilir. Ortalama bir rakam vermek gerebilirse 50-60 günde 20 bin TL gibi bir ciro sağlanabilir" diye konuştu.