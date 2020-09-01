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Adana'da kayıp 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da 1 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Afganistan uyruklu çocuğun cesedi Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu.

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi Hidroelektrik Santrali kapaklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu Abdul Fazl Hamidi (10), hakkında ailesi 31 Ağustos Pazartesi günü polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bugün sabah 05.45 sıralarında Abdul Fazl’ın cesedi DSİ’ye ait sulama kanalından sürüklenerek Hidroelektrik Santrali kapaklarına takıldı. Santralin güvenlik görevlisi kapaklarda çocuğun cesedini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Acı haberi alan çocuğun babası olay yerinde fenalık geçirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin su içerisinden çıkarılması için itfaiyeden destek istedi. İtfaiye ekipleri çocuk cesedini sudan çıkararak cenaze aracına koydu. Çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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