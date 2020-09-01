Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü yasağı geri geliyor
TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayıları hızla artarken sokağa çıkma yasağı yeniden geliyor. Üniversiteler de açılmayacak deniyor. İşte yeni yasak planları.
Koronavirüs vakalarında artış sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en fazla artış olan illeri açıkladı. Salgında kontrolün kaybedildiği iddiaları daha yüksek sesle dile getirilirken, kış ayları için yeni önlemler planlanıyor. Ancak bu dönem hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. Bundan sonra tüm Türkiye'yi kapsayan yasaklar olmayacak, il bazında hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanacak. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için yeni yasaklar gündemde.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının en fazla arttığı illeri açıkladı. Buna göre Orta ve Güneydoğu Anadolu en fazla artışın olduğu yerler. En fazla artış olan il ise Ankara... Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre, "İstanbul, şu anda daha kontrollü... İstanbul’da ciddi bir artış yok."
Orta ve Güneydoğu Anadolu'da artış var
*Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege’de artış yok. İzmir’de kısmi bir artış var ama durum kontrol altında.
En fazla artış yaşanan il Ankara
*Sağlık Bakanı Koca'nın verdiği bilgiye göre son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara...