Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü yasağı geri geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının en fazla arttığı illeri açıkladı. Buna göre Orta ve Güneydoğu Anadolu en fazla artışın olduğu yerler. En fazla artış olan il ise Ankara... Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre, "İstanbul, şu anda daha kontrollü... İstanbul’da ciddi bir artış yok."