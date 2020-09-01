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Dolar kuru güne yükselişle başladı! 1 Eylül Salı dolar ne kadar?

İSTANBUL Kapalıçarşı'da dolar 7,3440 liradan, euro ise 8,8060 liradan güne başladı.

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Haftaya yatay yönü seyirle başlayan dolar TL kuru yatay düzlemdeki ilerleyişini 1 Eylül Salı günü de sürdürüyor.

7,3420 liradan alınan dolar, 7,3440 liradan, 8,8040 liradan alınan euro ise 8,8060 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,34 liradan, euro ise 8,76 liradan satılmıştı.

Fed'in açıklaması 

Öte yandan, Fed Başkan Yardımcısı Clarida, Fed'in yeni para politikası çerçevesinde düşük işsizlik oranının tek başına faiz artırımı için yeterli olmadığını belirtti. Fed’den gelen açıklama dünya piyasalarında dolarda değer kaybına yol açtı. 

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