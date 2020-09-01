Nagehan Bıyıklı'ya önce taciz sonra darp: Korkudan eve gidemiyorum

22 yaşındaki Nagehan Bıyıklı, geçtiğimiz Cumartesi günü Bostancı'da taksi beklediği sırada iki erkeğin korkunç tacizine ve şiddetine maruz kaldı. Faillerin yakalamasını isteyen Nagehan Bıyıklı, korkudan evine gidemediğini söyledi.

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Olay 29 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Bostancı'da yaşandı. Nagehan Bıyıklı ismindeki genç kadın arkadaşlarının yanından ayrılmasının ardından İETT otobüs durağında taksi beklemeye başladı. Tam bu sırada yanına gelen iki erkek tarafından tacize uğrayan kadın taksiye doğru yönelince korkunç şekilde dövüldü.

Hürriyet'in haberine göre; genç kadın yaşadığı korkunç olayı bu sözlerle anlattı; "O gün arkadaşlarımla Maltepe'de bir kafede oturduk sohbet ettik. Sonra arkadaşlar beni Bostancı'daki lunaparkın oraya bıraktı. Merkezdeki otobüs durağına gittim. Tam ben gittiğimde bir taksi yolcusunu alıp yola çıktı. Durakta bekleyen iki erkek vardı. Bir tanesi 'Ben seni gideceğin yere bırakayım, birlikte gidelim' dedi. 'Hayır sağ olun taksi bekliyorum' dedim. Sonra 'Uzatma gel dedim sana, ne yapacaksın bu saatte dışarıda' diyerek üstüme yürüdü. 'Gece gece belanı bulma' dedim. Göğsüme dokunmaya çalıştı. 'Göğsüme dokunma' diyerek elini itekledim. O sırada taksi gelmişti. Tam binecektim ki yüzüme tekme yedim. Yere düştüm. İkisi birden beni dövmeye başladılar. Tekme yumruk girdiler. Beni taciz eden, yerdeyken 'Bak güzelliğine güvenirsen güzelliğini de böyle alırım, aklından çıkartmazsın beni' dedi.

''Gözümü ambulansta açtım''

Yüzümün kanlı haline bakıp güldü. Şuurumu kaybettim. Bayılmışım. Sonra ne oldu tam bilmiyorum. Kokoreççiler yardım etti bana. Gözümü ambulansta açtım. Hastanede tedavi altına aldılar. Orada kan kusmaya başladım. Belime aldığım darbeden mi kırılan burnumdan dolayı mı bilmiyorum. Burun kemiğim tuzla buz olmuş. İki dişim kırılmış. Dudağım patlamış. Her yerim kan içindeydi. Kafamda şişlikler var. Darp raporu verdiler. Taburcu olunca Bostancı'daki karakola gittik. Şikâyetçi olduk. Gayet güzel ilgilendiler. 'Sakin ol geçecek, bulacağız' dediler. İki polisle olay yerine gittik. MOBESE kamerası olmadığını söylediler. Şimdi ailemin yanındayım. Polislerden haber bekliyorum. Ama henüz bir dönüş olmadı. Ben bu şahısların bulunmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Belki de beni takip ediyorlardı, hiçbir şey bilmiyorum.

''Yüzüm tanınmayacak halde''

Bana kâbus dolu o anları yaşatan o canilerin yakalanmasını istiyorum. Taksicinin bulunmasını istiyorum. Yüzüm tanınmayacak halde. Devlet hastanesi koronavirüsten dolayı ameliyat yapmıyor, '6 ay sonra gel' diyor. Ben burun kırığının acısını yaşıyorum hâlâ. Özel hastane de çok pahalı ona param yetmez. Ben 6 ay beklemek istemiyorum kırık burunla."

Bostancı’da taciz edilen kadın darp edildi, failler ise yakalanmadı. Bu olay üzerine sosyal medyada kıyamet koptu. Nagehan Bıyıklı'yı darp edenlerin yakalanması için birçok tweet atıldı paylaşımlar yapıldı.

''Bunu yapanlar yakalansın''

Kendisine saldıranların 30 yaşlarında olduğunu belirten Bıyıklı, "İkisi de 1.70 boylarında beyaz tişörtlü ve kotluydu. Spor ayakkabı vardı altlarında. Onu da yüzüme tekme yerken gördüm. Beni taciz edeni görsem tanırım. Darp edilirken içinde 3 bin liraya yakın para olan cüzdanım, altın kolyem, tek taş pırlanta yüzüğüm düştü. Bunları o şahıslar mı aldı, başkası mı bilmiyorum. Orası ana cadde. Büfeler var, dolmuşlar var. Metro çalışması var. Nasıl kamera olmaz anlamıyorum. Bana bunu yapan caniler yakalansın. Lütfen onları yakalayın. Korkudan evime bile gidemiyorum" dedi.