Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un 3. ön elemedeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a elenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan dahil olan Galatasaray ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kimler oldu?

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İsviçre'de gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak. Beşiktaş, kuraya seri başı olarak katılacak. Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele edecek olan Alanyaspor ise seri başı olmayacak. Galatasaray'ın da 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi bu kura çekiminde belli olacak.

Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri

Progres - Willem galibi, Borac Banja Luka - Rio Ave galibi ya da Hammarby - Lech Poznan galibi, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

Ventspils - Rosenborg galibi, Kukesi - Wolfsburg galibi ya da Suruceni - Partizan galibi ise Alanyaspor'un muhtemel rakipleri durumunda.

SonderjyskE, B36 Torshavn - TNS galibi, Renova - Hajduk Split galibi ya da Ljubljana - Zrinjski galibi ise, Galatasaray'ın Neftçi Bakü'yü eleyip turu geçmesi durumunda eşleşebileceği rakipler arasında yer alıyor.