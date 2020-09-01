CHP'li Öztrak'tan çarpıcı açıklamalar: Avrupa Yunanistan’ın oyunlarına gelmemeli

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın provokatif adımları için, "Avrupa Birliği, Yunanistan'ın oyunlarına gelmemelidir. Tüm devletler sorumlu ve anlaşmalara uygun davranmalıdır." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası gündemi değerlendirdi.

"Yunanistan'ın ülkemizi bölgede yalnızlaştırmak için elinden geleni yaptığını görüyoruz. Saray duruma önem vermelidir." diyen Öztrak, "Avrupa Birliği, Yunanistan'ın oyunlarına gelmemelidir. Tüm devletler sorumlu ve anlaşmalara uygun davranmalıdır. On İki Adalar kaç zamandır Lozan'a aykırı olarak silahlandırılıyor?" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı töreni sırasında Anıtkabir'de slogan atılmasına tepki gösteren Öztrak, şunları söyledi:

"Bu artık kaçıncı ayıp?"

İsim isim belirlenerek Anıtkabir'e alınanlar arasında edep ve adaptan yoksun kendini bilmez bir grup Erdoğan'a tezahürat yapıyor. Atamızın kabrine edep, adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor? Bu artık kaçıncı ayıp? Hangi müflis siyasetçi Anıtkabir'de bu saygısızlığı yaptırıyor?

'Anırkabir' skandalı

Bu ayıba sessiz kalanları da kınıyoruz. Pespaye TV kanalının yaptığı terbiyesizliği de nefretle lanetliyoruz. Bakalım bu pespayelik, bu rezillik karşısında RTÜK ne yapacak?

Hemşirenin tecavüzle tehdit edilmesi

Öztrak, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşirenin tehdit edilmesiyle ilgili ise “Burada esas hareket etmesi gereken İçişleri Bakanı. O sözlerin sahibi adalete teslim edilmeli” diye konuştu.