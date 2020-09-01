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Meis adasına asker çıkarma görüntüleri tepki çekmişti Yunanistan'dan geri adım

YUNANİSTAN'ın Meis adasına asker çıkarması büyük tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler sonrası Atina'dan açıklama geldi.

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Yunanistan’ın Akdeniz’deki provokasyonları uzun süredir devam ediyor. Son olarak Meis Adası’na asker çıkaran Atina yönetimi, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Meis Adası’na turistler arasından gelen askerlerin görüntülerine ilişkin bir açıklama yaparak, ‘adada muhafız gücünün nöbet değişiminin yapıldığını’ duyurdu.

Nöbet değişimi bahanesi

Açıklamanın devamında, ‘Nöbet değişimi Rodos adası üzerinden süregelen bir durumdur. Nöbet değişimi, gemi seferleriyle gerçekleşmektedir’ denildi.

Fransızların dünyaya duyurduğu görüntülerde, Yunan askerlerinin bir feribottan inerek adaya giriş yaptığı görülüyordu.

Yunanistan’ın açıklamaları tatmin etmese de Atina’nın hamlesi Türkiye’nin doğalgaz araştırmalarına karşı yapıldığı belirtiliyor.

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