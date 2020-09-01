Altın neden yükseliyor? 1 Eylül altın ne kadar oldu? İşte son durum

1 Eylül 2020 anlık ve güncel çeyrek altın satış fiyatı 769,69 lira seviyesindeyken gram altın ise 469,27 liradan işlem görüyor.

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Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran altın fiyatları bir miktar düşse de yine de yüksek seviyelerde seyrediyor. Koronavirüs salgını ile piyasada yaşanan dalgalanma, altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Neden yükseliyor?

Uzmanlara göre korona salgınında ikinci dalga endişeleri, ABD-Çin gerilimi, salgına karşı açıklanan parasal destek paketleri ve zayıflayan dolardan destek bulması altının yükselişinde rol oynuyor.

Altın fiyatları 1 Eylül

1 Eylül 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 750,79 lira, satış fiyatı 769,69 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 468,93 lira, satış fiyatı 469,27 liradan işlem görüyor.

Yarım altın: 1.544 lira

Cumhuriyet altını: 3.069 lira