DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika flaş açıklama: Soylu, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı" dedi...Abone ol
Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe. İçişleri Bakanı Soylu, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı" bilgisini paylaştı. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı. Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı'' dedi.
DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 1, 2020
Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı 👏🇹🇷
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