Gençlerde kalp krizinin belirtileri nelerdir? Uzmanı yanıtladı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, genç yaşta kalp krizi geçirmenin 2 kişiden 1'inin ölümüne sebep olduğunu belirterek nedenlerini anlattı.

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Kalp krizinin ciddi bir hastalık olduğunu ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Yücel, “Kalp krizi geçiren insanların yüzde 30'u hastaneye varamamaktadır. Yani ambulansa hasta binse de hastaneye kadar canlı olarak varamıyor. Hastaların yüzde 30'u ilk birkaç saat içerisinde hayatını kaybetmektedir. Bu hastalarda en önemli ölüm sebebi ritim bozukluğudur. Geriye kalan yüzde 20'si ilk bir ay içerisinde hayatını kaybetmektedir." dedi.

Yücel sözlerine "Öyle bir hastalık ki şu anda tıpta tanı konulduğu anda itibaren ilk bir ay içerisinde 2 kişiden 1’inin ölümüne sebep olmaktadır. Bununla birlikte yüzde 50’lik grupta kalp yetmezliğinin komplikasyonları ile yaşıyor. Kalp yetmezliği olabiliyor, kapak hastalığı olabiliyor ya da hayat boyunca kalp krizi komplikasyonları nedeniyle tedavi almak zorunda kalıyor." diyerek devam etti.

Damar hastalığı, kalp damar hastalığı oldukça ciddiye alınması gerekmektedir