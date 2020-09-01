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Gençlerde kalp krizinin belirtileri nelerdir? Uzmanı yanıtladı

İhlas Haber Ajansı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, genç yaşta kalp krizi geçirmenin 2 kişiden 1'inin ölümüne sebep olduğunu belirterek nedenlerini anlattı.

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Kalp krizinin ciddi bir hastalık olduğunu ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Yücel, “Kalp krizi geçiren insanların yüzde 30'u hastaneye varamamaktadır. Yani ambulansa hasta binse de hastaneye kadar canlı olarak varamıyor. Hastaların yüzde 30'u ilk birkaç saat içerisinde hayatını kaybetmektedir. Bu hastalarda en önemli ölüm sebebi ritim bozukluğudur. Geriye kalan yüzde 20'si ilk bir ay içerisinde hayatını kaybetmektedir." dedi.

Yücel sözlerine "Öyle bir hastalık ki şu anda tıpta tanı konulduğu anda itibaren ilk bir ay içerisinde 2 kişiden 1’inin ölümüne sebep olmaktadır. Bununla birlikte yüzde 50’lik grupta kalp yetmezliğinin komplikasyonları ile yaşıyor. Kalp yetmezliği olabiliyor, kapak hastalığı olabiliyor ya da hayat boyunca kalp krizi komplikasyonları nedeniyle tedavi almak zorunda kalıyor." diyerek devam etti.

Damar hastalığı, kalp damar hastalığı oldukça ciddiye alınması gerekmektedir

"Gençken yeni başlayan nefes darlığı, yeni başlayan göğüs ağrısı, hareket kabiliyetinde azalma, ailesel olarak kalp hastalığı riski, erken yaşta başlayan bir şeker (diyabet) hastalığı, aileden gelen bir familyal kolesterol yani ailesel kolesterol yüksekliği, ürik asit metabolizma bozukluğu ve ailede sebebi bilinmeyen ani ölümler varsa bu gençlerin göğsünde ağrı, hareket kabiliyetinde azalma ve nefes darlığı da varsa uzman bir kardiyoloğa gözükmesini şiddetle tavsiye ediyoruz"

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