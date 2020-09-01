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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Huawei, akıllı telefon pazarından tamamen çekilebilir

Deneyimli analist Ming-Chi Kuo'nun yayınladığı son rapora göre, Huawei çok zor durumda kalırsa, akıllı telefon pazarından çekilmek zorunda kalabilir.

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ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, aynı zamanda ABD'nin uyguladığı kısıtlamalarla da uğraşmak zorunda kalıyor.

Geçtiğimiz günlerde Huawei, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle akıllı telefonlar için geliştirdiği Kirin işlemcilerinin üretimine son vermek zorunda kalacaklarını açıklamıştı. Ancak görünüşe göre sorunlar bununla da bitmiyor.

Huawei, akıllı telefon pazarından çekilecek iddiası

Deneyimli analist Ming-Chi Kuo'nun yayınladığı son rapor, oldukça çarpıcı ifadeler içeriyor. Kuo'nun beklentilerine göre Huawei, akıllı telefon çekilmek durumunda kalabilir.

15 Eylül'de işle değişebilir 

Huawei, ABD'nin tüm yaptırımlarına rağmen 2020'de sektörün zirvesinde yer almayı başardı. Aynı zamanda tüm dünyada yıkıcı etkilere yol açan koronavirüs salgını da Çinli şirketi etkilemeyi başaramadı.

Ancak güvenilir analist Kuo'ya göre 15 Eylül,  Huawei için işlerin kötüye gitmeye başladığı tarih olacak.

Huawei için iki farklı senaryo 

Yayınlanan rapora göre Huawei'nin iki farklı senaryosu mevcut. Birinci senaryoya göre, Huawei akıllı telefon pazarında dibi görecek. Ancak Kuo'ya göre bu durum işin olumlu tarafı.

Kötü senaryoya göre ise Huawei, akıllı telefon pazarından tamamen çekilerek tarihe karışabilir.

Huawei'nin nasıl bir strateji izleyeceği ve bu süreçten nasıl çıkacağı önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

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