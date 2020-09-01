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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İnstagram'da en çok ilgi çeken paylaşım türü belli oldu

22 milyon paylaşımın mercek alındığı araştırma sonucuna göre, Instagram'da kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği paylaşım türü ortaya çıktı.

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Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, platforma eklediği çeşitli özelliklerle kullanıcıları kendine bağlamayı başarıyor. Instagram'daki milyonlarca kullanıcının alışkanlıklarını mercek altına alan araştırma sonucunda, platformda en çok ilgi çeken paylaşım türü belli oldu.

22 milyon Instagram gönderisine ait verileri inceleyen araştırma, kaydırmalı gönderilerin platformdaki en ilgi çeken paylaşım türü olduğunu ortaya çıkardı. Aynı araştırmaya göre Instagram’daki kaydırmalı gönderilerin paylaşım başına etkileşimi yüzde 1,92 seviyesinde.

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