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Koronavirüs iki doktoru daha aramızdan aldı! Dr. Nevruz Erez hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), iki acı haberi üst üste verdi. Önce Şanlıurfa'da görev yapan Dr. Muhanned Mushavah'ın daha sonra da Dr. Nevruz Erez'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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TTB'nin duyurusu ile son 2 hafta içerisinde 7 doktor Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş oldu.

TTB, Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nevruz Erez’in COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

2 haftada 7 acı haber

Dün gece koronavirüs nedeniyle iki doktorun hayatını kaybettiği haberleri peş peşe geldi. 15 Ağustos tarihinden beri hayatını kaybeden doktor sayısı 7’ye yükselmiş oldu.

Dr. Abdurrahman Demir, Aile hekimi Dr. Engin Ünaldı, Uzm. Dr. Ahmet Aydın Şener, Prof. Dr. Refik Çaylan, Dr. Turgut Erkutlu, Dr. Muhanned Mushavah ve son olarak da Dr. Nevruz Erez…

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