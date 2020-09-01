Macron yeniden Lübnan'da: Fransızlar için kardeş gibisiniz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'da 4 Ağustos'taki patlamanın ardından bu ülkeye ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

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Macron, başkent Beyrut'a iner inmez, birkaç aydır derin bir siyasi ve ekonomik krizle karşı karşıya olan ülkede "misyon hükümeti" kurulması çağrısında bulundu.

Beyrut Havalimanı'nda açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı, "Son saatlerde Başbakan olarak bir figürün ortaya çıkmasına izin veren bir sürecin başladığını gördüm. Onu onaylamak bana düşmez, ancak reformları uygulamak için mümkün olan en kısa sürede bir misyon hükümetinin kurulacağından eminim" dedi.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın eşlik ettiği Macron, Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun tarafından karşılandı.

"Lübnanlılar, Fransızlar için kardeş gibisiniz"

Macron Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Lübnanlılara verdiği sözü tuttuğunu yazdı: "Lübnanlılar, Fransızlar için kardeş gibisiniz. Size bir söz verdim: Beyrut'a geri dönerek acil yardımları değerlendirip yeniden yapılanma ve istikrar koşullarını sizinle birlikte inşa edeceğim"

Macron 6 Ağustos'taki ilk ziyaretinde "siyasi anlaşma" ve acil reform çağrısı yapmıştı.

En son resmi rakamlara göre 4 Ağustosta Beyrut limanında meydana gelen trajedide 188 kişi ölü, 6 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 300 bin kişi evsiz kaldı.

Fransa ve Birleşmiş Milletler tarafından 9 Ağustos'ta ortak yapılan video konferansta bu ülkeye 252,7 milyon Euro uluslararası yardım toplanmıştı.