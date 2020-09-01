Ankara-Niğde Otoyolu Erdoğan tarafından 4 Eylül’de açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne’yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak ve Türkiye’nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek olan Ankara-Niğde Otoyolu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül’de açılacağını bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne’yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak ve Türkiye’nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek olan Ankara-Niğde Otoyolu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül’de açılacağını bildirdi.