Pınar Güsar kimdir evli mi eşi kim? Barış Atay ile eğlencede çıktı

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğradığı gece yanında olan kişi Pınar Güsar çıktı. Manken olan Pınar Güsar 2013 yılında işadamı Erdem İpekçi ile evlenmişti.

Abone ol

Manken ve oyuncu Pınar Güsar, 3 gün 3 gece süren Hint düğünü ile evlendikten sonra piyasadan çekilmişti. Uzun süredir ismi duyulmayan Pınar Güsar, TİP Milletvekili Barış Atay ile yeniden gündeme oturdu.

Barış Atay'ın Kadıköy'de eğlence çıkışı saldırıya uğradığı gecede yanındaki ismin Pınar Güsar olduğu ortaya çıktı. Pınar Güsar ile Barış Atay 15 gün önce bir arkadaş ortamında tanışmışlar. Pınar Güsar o gece Barış Atay ile başbaşa eğlenmeye gitmiş.

Peki Pınar Güsar kimdir?

Mankenlik yapan Pınar Güsar, 2013 yılında 3 gün 3 gece süren Hint düğünü ile gündeme gelmişti. İş adamı Erdem İpekçi ile evlenen Pınar Güsar, eskisi kadar magazin gündemine gelmez olmuştu.

1987 Ankara doğumlu olan Pınar Güsar, 2003 yılında girdiği Miss Mediterranean Güzellik yarışmasında birinci oldu. Aynı zamanda müzik eğitimi alan Pınar Güsar, evlendikten sonra müziğe ağırlık verdi.