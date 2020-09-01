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İstanbul'da yapılacak Formula 1 yarışı seyircili olacak

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 İstanbul GP'nin seyircili olacağını açıkladı.

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Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Kasım ayında İstanbul'da yapılacak olan Formula 1 yarışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Formula 1 İstanbul Park işletmecisi Vural Ak, İstanbul'da yapılacak Formula 1 ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Kasım ayında İstanbul'da yapılacak Formula 1 yarışı seyircili olacak. Formula 1'in global bir bilet stratejisi var. Biz bunu gelir elde edeceğimiz bir proje olarak görmüyoruz. Intercity'nin 30. yılı şerefine bilet fiyatları günlük 30 TL olacak.

Yarış seyircili olacak ama tüm ihtimallere de hazırlıklıyız. Bu tamamen yarışa yakın günlerde salgının seyrine bağlı olacak. Türkiye'den önceki Portekiz ve Rusya yarışları da seyircili olacak. Yarışın seyircili olması pandemi koşullarına bağlı. Eğer şartlar kötüleşirse yarış seyircisiz de olabilir.''

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