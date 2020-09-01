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Tekirdağ'da kolonya içen 34 yaşındaki adam öldü

Polis soruşturma başlatırken, birtakım rahatsızlıkları bulunan şahsın son olarak kolonya içtiği için hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kolonya içerek bayılan A.O., 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.O, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yoğun bakımdaydı, hayatını kaybetti 

İlk tedavisinin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir yaşam mücadelesi veren A.O., hayatını kaybetti.

Birtakım rahatsızlıkları olduğu öne sürülen A.O.’nun, son olarak kolonya içtiği belirlendi.

Soruşturma sürüyor 

Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ederken, hayatını kaybeden A.O.’nun cenazesi Eski Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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