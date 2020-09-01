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Kadıköy'de yolcu minibüsüyle İETT otobüsü çarpıştı:4 yaralı

KADIKÖY D-100 Karayolu'nda yolcu minibüsü İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

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Selami A. idaresindeki 34 TN 2446 plakalı İETT otobüsüne duraktan yolcu aldıktan sonra Kartal istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 M 5761 plakalı yolcu minibüsü arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan yolcular sağa sola savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kartal istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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