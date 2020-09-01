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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de bir asker şehit düştü

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bölgesi'nde görevden dönen askeri araç kaza yaptı. Kazada 2 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Hakkari'de Üs bölgesinden intikal faaliyetinde bulunduktan sonra dönen askeri araç, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen kazada 2 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden, evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kastamonu nüfusuna kayıtlı olan şehit Erbil için, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda bugün tören düzenlenecek. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketine uğurlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Kaza ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hakkari-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" denildi.

​Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, şehit Erbil için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Silah arkadaşımız 1 Eylül 2020 tarihinde Hakkari Şemdinli bölgesinde intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

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