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Tel Abyad'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG/PKK üyesi bir terörist yakalandı. 

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. 

Bölgeden bir kişinin terör örgütü YPG/PKK için istihbarat topladığı bilgisini alan ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin geçmiş dönemde terör örgütünün silahlı faaliyetlerinde yer alan S.E.H. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce yapılan operasyonda S.E.H. gözaltına alındı.

Zanlının adresinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve silahlara ait 73 mermi ile çok sayıda şarjör ele geçirildi. 

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