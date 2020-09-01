Bakan Varank: 10 sektörün 8'inde artış var

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağustos Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor. 10 sektörün 8'inde artış var" dedi.Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos PMI temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor. 10 sektörün 8'inde artış var. Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor. En fazla yeni sipariş artışı ana metalde. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor" dedi.
Ağustos PMI temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor— Mustafa Varank (@varank) September 1, 2020
📌10 sektörün 8'inde artış var
📌Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor
📌En fazla yeni sipariş artışı ana metalde
📌Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor pic.twitter.com/0OhCEMWmrA
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