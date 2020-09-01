Lionel Messi'ye tarihi ceza kapıda: Koronavirüs testine girmeyince...

Koronavirüs testine girmeyen ve ilk antrenmana katılmayan Lionel Messi, Barcelona'dan tarihi ceza alabilir. Yılda 60 milyon kazanan Messi'ye maaşın 4'te 1'i kadar ceza kesilebileceği ancak başkanın efsane isme ceza uygulamaya yakın olmadığı belirtildi. İngiliz devine bedelsiz transfer olmaya çalışan Messi'ye 5 yıl için 500 milyon Euro teklif yapıldığı iddia edildi.

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İspanyol devi Barcelona ile Arjantinli yıldız Lionel Messi arasındaki ipler gün geçtikçe daha fazla geriliyor. Barcelona’nın sezon öncesi yaptırdığı sağlık kontrollerine katılmayan Messi, ilk antrenmana da çıkmadı. Manchester City’ye bonservis bedeli olmadan gitmenin hesaplarını yapan yıldız futbolcuya, Barcelona yönetiminin 1 milyon 250 bin Euro para cezası kesme hakkı bulunuyor.

Barcelona’nın, yıllık kazancı 60 milyon Euro olan Messi’ye, kesilebilecek en yüksek rakam olan maaşının 4’te 1’i tutarında ceza kesme hakkı var. Ancak Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu’nun, takımın gelmiş gelmiş en büyük futbolcusu olan Messi’ye ceza kesmeye gönülsüz olduğu ve gelişmeleri takip edeceği belirtildi.

Messi, City'ye bedelsiz transfer olma peşinde

Yeni sezona oldukça sıkıntılı başlayan Barcelona, Messi kriziyle uğraşmaya devam ediyor. Takımdan ayrılma isteğini yönetime bildiren ve bedelsiz olarak Barcelona’dan ayrılmayı hedefleyen Arjantinli yıldız, tüm çabalara rağmen tavrından vazgeçmiyor. Barcelona’nın 700 milyon Euro serbest kalma maddesi dışında hiçbir teklifin kabul edilmeyeceğini açıkladığı Messi, buna rağmen Manchester City’ye bedelsiz transfer olabilmek için mücadelesini sürdürüyor.

Manchester City’nin, Arjantinli yıldıza 5 yıl için 500 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı iddia ediliyor.

Messi, küçük hayranını da üzdü

Barcelona’nın koronavirüsü nedeniyle sezon öncesi yaptırdığı testlere katılmayan Lionel Messi, takımın ilk antrenmanında da yer almadı. Testler sırasında tesislere gelerek Messi’nin yolunu gözleyen minik taraftarın yaşadığı büyük üzüntü de, 33 yaşındaki süperstarı etkilemiş gibi görünmüyor.