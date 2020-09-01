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Eylül ayı doğal gaz fiyatları belli oldu

BOTAŞ, milyonlarca abonenin merakla beklediği Eylül ayı doğalgaz tarifelerini belirledi. BOTAŞ, gerek konut, gerekse sanayide gaz fiyatlarını "sabit" tuttu. Gaz fiyatı (her 1000 metreküp),konutlar için bin 251 TL, sanayi ve elektrik üreten santrallar için bin 400 TL düzeyinde bulunuyor.

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Sanayi müşterileri ve santrallar, eylül ayında sözleşmeleri ile taahhüt ettiklerinin üstünde gaz çekerse bin 260 TL'den gaz tüketmeye devam edecek. Peki, gazda izleyen aylarda indirim bekleniyor mu? Sektör kaynakları, BOTAŞ'ın 1 Ekim'de gaz alım fiyatının (Rusya'dan ithal edilen gazın fiyatı 183-184 dolardan, 165-166 dolara kadar) gerileyeceğine işaret ederek, "Kış mevsimine girerken bir miktar indirim söz konusu olabilir. Dolar kurunda yaşanacak olası artış bu indirimi engeller. Kur önemli bir etmen" görüşünü dile getirdi.

Kaynaklar, BOTAŞ'ın sanayi müşterilerine ve elektrik üreten santrallara ağustos ayında özel bir tarife uygulamaya başladığını anımsatarak, "Bu tarife, Eylül ayında da devam edecek. Eylülde, sözleşmede öngörülen taahhütlerinin üstünde gaz çeken müşteriler, daha düşük fiyattan gaz almaya devam edecek. BOTAŞ, böylece tüketimi teşvik etmeyi ve olası 'al ya da öde' riskini azaltmayı hedefliyor" dedi.

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