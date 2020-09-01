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İlçe sağlık müdürü duyurdu! Hemşire Şenay Şahin koronavirüsten hayatını kaybetti

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından Hemşire Şenay Şahin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Hemşire Şenay Şahin son olarak 2 Ağustos tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yüksek ateş şikayeti ile başvurdu. 20 gün boyunca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Şahin hayatını kaybetti.

Senay Şahin'e 2019 yılında kolon kanseri teşhisi konulduğu ve raporlu olduğu için aktif olarak çalışmadığı öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Şenay Şahin'in vefat haberi sağlık camiasını yasa boğdu.

İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanlarımızın yüksek riskle çalıştığı şu dönemde Kovid-19 bizim bağrımızı da yaktı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim seni gül bahçelerinde, cennetin en güzel yerlerinde ağırlasın. Biz hakkımızı helal ettik, sen de hakkını helal eyle güzel kardeşimiz. Nurlar içinde uyu. Ebedî yurdunda Rabbim seni şehitler makamında ağırlasın inşallah” dedi.

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