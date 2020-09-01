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Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi, hesap ve faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi bilançosu ibra edildi.

TFF Yönetim Kurulu, oylamada yeterli çoğunluğun olmayacağı gerekçesiyle gündemdeki "TFF statüsünde değişiklik yapılmasıyla ilgili" 19. maddenin çıkarılmasını talep etti.

TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, "Ana statü değişikliğinde genel kurulu oluşturanlarla nitelikli çoğunluk oylaması yapılır. Bu çoğunluk 333 delegenin 3’te 2’sine karşılık gelir. Şu an genel kurulda böyle bir rakama ulaşılamadı. Bu maddenin gündemde bulunmasının oylamada bir sonuç vermeyeceği ortada. Bu maddenin gündemden çıkarılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. Oy birliği ile 19. madde gündemden çıkarıldı.

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