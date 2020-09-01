Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Akdeniz ve Ege desteği! Sonuna kadar savunmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan gelişmelerle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, Yunanistan ve destekçisi ülkelerin neden olduğu gerilime ilişkin hükümete destek çıktı. Kılıçdaroğlu, 'Türkiye’nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunması gerek' dedi.

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CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Doğu Akdeniz ve Ege’deki gelişmeler değerlendirildi. Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de MYK’ya katılarak, özellikle Ege’de yaşanan gerginlikler üzerine bilgilendirmede bulundu.

'Türkiye hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmalı'

Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’nin hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu’nun ayrıca diyalog ve diplomasinin ön planda tutulmasının üzerinde durduğu da ifade edildi. Yunanistan askerinin Meis adasına çıkarılmasının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Sorunun barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz. Yakından takip ediyoruz” dediği aktarıldı.

İnce’ye yorum yok

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre; toplantıda, bazı genel başkan yardımcılarının, Muharrem İnce’nin 4 Eylül’de Sivas’tan başlatacağı Memleket Hareketi’ne ilişkin değerlendirmeler yaptığı ancak Kılıçdaroğlu’nun bu konuda yorumda bulunmadığı öğrenildi.

Öztrak: AB oyuna gelmemeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, uluslararası anlaşmaları çiğneyerek Meis adasına asker çıkaran Yunanistan’a tepki gösterdi. Öztrak “Avrupa Birliği, Yunanistan’ın oyunlarına gelmemelidir” çağrısı yaptı. Öztrak, Kovid-19 salgınına ilişkin “İşler daha fazla sarpa sarmadan gerekli her türlü önlemi almak zorundayız” dedi. 30 Ağustos ziyareti sırasında Anıtkabir’de toplanan bir grubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atmasına tepki gösteren Öztrak, “İsim isim belirlenerek Anıtkabir’e alınanlar arasından, kendini bilmez bir grup, tezahürat yaptı. Atamızın kabrine, edep, adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor?” dedi.