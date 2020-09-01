Mevlüt Çavuşoğlu uyardı: Kaybeden Yunanistan olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan'ı uyararak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenirken Çavuşoğlu, Mesi adasına asker çıkaran Yunanistan'ı uyardı.

"Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız" diyen Çavuşoğlu, "Yunanistan, bu basına yansıyan haberlerden sonra bir nöbet değişiminin olduğunu söyledi. Limiti aşan silahlanma olursa kaybeden Yunanistan olur. Yunanistan AB'nin de koşulsuz desteği ile uluslararası hukuka aykırı şekilde kışkırtıcı adımlar atmakta. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bundan da Yunanistan zararlı çıkar. Başkalarının kışkırtması ile ya da kullanması ile Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın.