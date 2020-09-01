BIST 1.069
DOLAR 7,37
EURO 8,83
ALTIN 471,25
HABER /  YEREL

Mevlüt Çavuşoğlu uyardı: Kaybeden Yunanistan olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan'ı uyararak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenirken Çavuşoğlu, Mesi adasına asker çıkaran Yunanistan'ı uyardı.

"Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız" diyen Çavuşoğlu, "Yunanistan, bu basına yansıyan haberlerden sonra bir nöbet değişiminin olduğunu söyledi. Limiti aşan silahlanma olursa kaybeden Yunanistan olur. Yunanistan AB'nin de koşulsuz desteği ile uluslararası hukuka aykırı şekilde kışkırtıcı adımlar atmakta. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bundan da Yunanistan zararlı çıkar. Başkalarının kışkırtması ile ya da kullanması ile Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bolu'da 70 bin TL yatırımla üretti 45 günde bir 20 bin TL kazanıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Akdeniz ve Ege desteği! Sonuna kadar savunmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler! Avukatlıktan teröristliğe uzanan kanlı yolu keseceğiz
Erdoğan'dan Doğu Akdeniz tepkisi: Artık bu gölge oyunundan bıktık
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de bir asker şehit düştü
Tevfik Özlü gündeme oturdu 'Kararları Bilim Kurulu almıyor' lafı olay
İşten çıkarma yasağı bitiyor! Çalışanlar merakla Erdoğan'ın vereceği yeni kararı bekliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 3,2 milyon lira fındık üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı
Selahattin Demirtaş'ın eşi iddia etti: Kızlarıyla görüşmesine izin verilmedi
Bakan Varank: 10 sektörün 8'inde artış var
İlçe sağlık müdürü duyurdu! Hemşire Şenay Şahin koronavirüsten hayatını kaybetti
Lionel Messi'ye tarihi ceza kapıda: Koronavirüs testine girmeyince...
Amasya'da mucit bahçıvan yaptı bahçeye girmeden çimleri biçiyor
Yorumlar