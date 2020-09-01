Engelsiz bir hayat için el ele

Birçok kamu kurumu ve STK desteğiyle otizmli çocukların gelişimleri için çalışan Everest Yaşam ve Spor Akademisinin yeni dönem açılışı gerçekleşti.

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Yaşıtlarına göre öğrenme yetenekleri biraz daha yavaş gelişen otizmli bireyler için çeşitli spor aktiviteleriyle özel eğitim programları sunan ve öğrencilerine sosyal beceriler kazandırmayı ilke edinen Everest Spor VE Yaşam Akademisi, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Sağlık Müdürü Yusuf Taşçı, TODEV Başkanı Arzu Gökçe ve birçok değerli konuğun katılımı ile kapılarını yeni öğretim yılını açtı.

Kurucu Başkan Ender Öztürk, kurumun 2016 yılındaki kuruluş aşamasından bugüne gelene kadar ki süreçte yaşadıkları süreçleri anlatırken, azimle mücadele ederek her zorluğun üstesinden geldiklerini söyledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye’de belediye olarak ilk defa engelsiz yaşam merkezi açtıklarını ve özel çocuklar için açılış aşamasına getirilen yaşam liderliği merkezinin çok yakında hizmete

gireceğini belirtti. Ayrıca Everest Spor ve Yaşam Akademisi’nin ihtiyaç duyduğu yüzme havuzu ve çocuk parkının yapılması konusunda talimat verdi. Bunlara ek olarak, özel çocukların çalışabileceği bir büfenin

açılmasına yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Törene katılan İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Fatih ANDI, ülkemizde özel çocukların aldığı ve alması gerektiği eğitimler hakkında bilgilendirme yaparak, kendi oğlunun da 1,5 yıldır Everest Spor ve Yaşam Akademisi bünyesinden eğitim almakta olduğunu dile getirdi. Ayrıca üniversite bünyesinde Türkiye’de ilk defa olarak bu yıl yaşam liderliği bölümünü açtıklarını ve öğrenci alımı yapacaklarını bildirdi ve Everest ile iş birliği anlaşması yapacaklarının haberini verdi.