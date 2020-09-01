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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Mansur Yavaş'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Görüşmede, kentin sorunları ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı saat 13.30’da Beştepe’de kabul edecek. Görüşmede Ankara’nın sorunlarının ele alınacağı belirtiliyor.

Yavaş yazılı açıklama yapacak

Yavaş’ın görüşmenin ardından yazılı açıklama yapması planlanıyor.

Erdoğan görüşmenin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek. 

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