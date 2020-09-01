İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı

ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikinci ellerin fiyatları da zamlandı. Sektör temsilcileri fiyatlarda yüzde 10'luk bir yükseliş olacağını dile getirirken online platformlarda takibe alınan kimi ikinci el araç modellerinde bir gün içerisinde 30 bin TL'yi bulan artışlar oldu.

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Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için ÖTV düzenlemesine gidildi.

Lüks ithal otomobillerdeki ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.

Karar sonrası kimi araçların sıfır fiyatlarında 15 bin TL'ye varan indirimlerin gerçekleşmesi beklenirken lüks ithal modellerde ise ciddi fiyat artışları gündeme gelecek.

Beklenen ÖTV düzenlemesinin tamamen indirimden ziyade kısmen indirim kısmen de artış olarak hazırlanması fiyatların uzun süredir yükselişte olduğu ikinci el araç piyasasını da etkiledi.

İkinci elde fiyatlar güncelleniyor

ÖTV düzenlemesi sonrası aracını satışa çıkaran çok sayıda kişi sıfır otomobil üreticileri gibi fiyat güncellemesi için kolları sıvadı. İkinci el araç satın almak için arayışta olan ve online kanallar üzerinden fiyatının düşmesi için favoriye alıp takipte kalan vatandaş ise 30 Ağustos itibariyle fiyatlardaki yukarı yönlü güncellemeyi görünce umudunu yitirmeye başladı.

Bir günde 30 bin TL arttı

ÖTV değişikliğiyle kimi ithal araç modellerinde ortaya çıkacak fiyat zammını öne süren çok sayıda ikinci el araç satıcısı fiyatlarda bir günde 30 bin TL'ye varan artışlar yaptı. Online kanallar üzerinden çıkılan satılık araç ilanlarındaki günlük değişimine ait ekran görsellerini alanlar ise sosyal medyada paylaşarak ortaya çıkan duruma tepki gösterdi.

Yüzde 10 artacak

Konuyla ilgili yenisafak'a konuşan sektör temsilcileri ÖTV düzenlemesi ile sıfır araç fiyatlarında yaşanacak artışların ikinci el araç fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olacağını ve bu artış oranının yüzde 10 seviyesinde gerçekleşeceğini dile getirirken, düzenlemeyle hem sıfır tarafta hem de ikinci elde satışların da düşmesinin beklendiğini kaydediyor.