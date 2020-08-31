Hangi otomobile ÖTV zammı sonrası kaç lira zam geldi? Fiat, Renault, Toyota, Volkswagen, BMW, Mercedes

Honda Cıvıc Sedan

Türkiye’de üretimini gerçekleştiren bir diğer Japon marka olan Honda ise Civic sedan modeliyle bu durumdan etkileniyor. 209 bin 600 TL etiket fiyatı olan 1.6 litrelik Elegance donanımlı otomatik vitesli Civic Sedan, 85 bin ile 130 bin TL arasında olan matrahsız fiyatıyla yüzde 50 olan ÖTV oranını yüzde 45 olarak düşürüyor. Bu da fiyatının ortalama olarak 203 bin TL seviyesine geri gelmesi anlamına geliyor.