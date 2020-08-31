Hangi otomobile ÖTV zammı sonrası kaç lira zam geldi? Fiat, Renault, Toyota, Volkswagen, BMW, Mercedes
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğü giren otomobillerde yeni ÖTV zammı sonrası hangi araçlar ucuzladı hangi araçlar zamlandı? Hangi marka otomobile kaç lira zam geldi? İşte ayrıntılar...
ÖTV zammının yerli ve baz paketli otomobillerin fiyatlarına indirim getireceği konuşulsa da motor hacmi 1600cc'ye kadar olan ve matrahı 85 bin TL'yi aşanlarda rakamlar ciddi oranda yükseliyor. ÖTV zammı sonrası hangi araçlar ucuzladı hangi araçlar zamlandı? Hangi marka otomobile kaç lira zam geldi? İşte Türkiye'nin en çok satılan otomobillerinin de yer aldığı modellerin fiyatlarındaki değişimler...
Fiat Egea Sedan
Ağustos ayı başında Türkiye’de üretilen en popüler model olan Egea’nın Street 1.4 Fire 95 HP donanımında olan modelin fiyatı 125.900 TL iken bugün yeni ÖTV oranlarıyla birlikte yüzde 50’den yüzde 45’e düşen dilimde yer aldığından dolayı fiyatı 121 bin 500 TL’ye kadar gerileyecek.
Honda Cıvıc Sedan
Türkiye’de üretimini gerçekleştiren bir diğer Japon marka olan Honda ise Civic sedan modeliyle bu durumdan etkileniyor. 209 bin 600 TL etiket fiyatı olan 1.6 litrelik Elegance donanımlı otomatik vitesli Civic Sedan, 85 bin ile 130 bin TL arasında olan matrahsız fiyatıyla yüzde 50 olan ÖTV oranını yüzde 45 olarak düşürüyor. Bu da fiyatının ortalama olarak 203 bin TL seviyesine geri gelmesi anlamına geliyor.
Renault Clio
Türkiye’de üretilen ve en çok tercih edilen modeller arasında olan Clio’da ise durum farklı değil. Otomobilin giriş seviyesi olan versiyonun başlangıç fiyatı 135 bin 900 TL idi. Bugünkü yeni ÖTV dilimiyle birlikte yaklaşık 130 bin TL seviyelerine gerileyecek.