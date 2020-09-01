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Zonguldak'ta para karşılığı muska yazanlara gözaltı

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, para karşılığı muska yazdığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 71 adet muska ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Sivriler köyünde para karşılığı muska yazıldığı ihbarını aldı.

Belirlenen adrese yapılan baskında, halkın dini inançlarını kullanarak para karşılığı muska yazdıkları tespit edilen R.E. (65), F.E. (46) ve H.G. (64) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 71 adet muska ele geçirildi.

Şüpheliler işlemler için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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