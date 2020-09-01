Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti

20 yaşındaki şüpheli gözaltında

Olay yerinde yere yığılan Aygün, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aygün burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası çalışma başlatan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheli U. C. S.’yi (20) gözaltına aldı.